Dieven bereiden inbraak voor en slaan later toe: motoren, banden en fietsen gejat uit parkeergarage

Vier dieven hebben een inbraak in een parkeergarage in Rosmalen zorgvuldig gepland. Het viertal maakte op 6 december vorig jaar eerst de toegangsdeuren van de garage aan de Vlietdijk onklaar en kwam vier dagen later terug om een aantal motoren, banden en fietsen mee te nemen. In Bureau Brabant laat de politie maandagavond beelden zien in de hoop de daders te kunnen pakken.

Appartementencomplexen aan de Vlietdijk in Rosmalen hebben bijna allemaal een eigen parkeergarage waar bewoners hun fietsen, motoren en auto's kunnen parkeren. Op donderdagavond 6 december rond half twaalf 's avonds lopen vier mensen de parkeergarage in. Op bewakingsbeelden is te zien hoe zij naar het rolhek lopen en dat met drie man optillen, zodat de vierde eronderdoor kan kruipen en de deur van binnenuit open kan maken. Ze forceren die deur zodat er geen sleutel meer nodig is om hem te openen. Zonder iets mee te nemen gaan ze er weer vandoor.

Uitgebreid uitzoeken

Vier dagen later, op 10 december, komen drie van de vier inbrekers rond twee uur 's nachts terug de garage in. Op hun gemak kijken ze rond, op zoek naar de grootst mogelijke buit. In twee uur tijd nemen zij uiteindelijk twee scooters, een fiets, een zware motor, een frame van een motor en vier banden mee. Het is onduidelijk hoe de inbrekers al deze spullen hebben mee kunnen nemen.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om drie mannen en een vrouw. Alle vier hadden zij lange jassen aan een capuchons op. De inbreker met de lichtgrijze jas zou volgens de politie een meisje kunnen zijn. Heb jij iets gezien of weet je meer? Bel dan met de Opsporingstiplijn: 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.