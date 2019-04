Inbrekers saboteren deuren van parkeergarage en komen vier dagen later terug om hun slag te slaan

ROSMALEN -

Vier dieven hebben een inbraak in een parkeergarage in Rosmalen zorgvuldig gepland. Het viertal maakte op 6 december vorig jaar eerst de toegangsdeuren van de garage aan de Vlietdijk onklaar en kwam vier dagen later terug om een aantal motoren, banden en fietsen mee te nemen. In Bureau Brabant laat de politie maandagavond beelden zien in de hoop de daders te kunnen pakken.