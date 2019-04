Gestolen oplegger vol met autobanden teruggevonden op 'ongebruikelijke plek' in Breda

De politie heeft maandag twee gestolen opleggers met gevulde containers teruggevonden op een bedrijventerrein in Breda. De containers van de ene oplegger zaten vol met Michelin-autobanden, de andere container bevatte accu's met een waarde van 150.000 euro.

Een medewerker van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zag in zijn vrije tijd de oplegger op een nogal ongebruikelijk plek staan. "Waar exact kunnen we niet bekendmaken, maar het was een plek waar normaal dus nooit zulke opleggers zouden staan", legt een woordvoerder uit.

Toen de medewerker het kenteken van de oplegger met accu's checkte en de eigenaar belde, bleek dat deze net aangifte aan het doen was bij politie in Antwerpen. Ook de oplegger met banden was als gestolen opgegeven. De politie doet onderzoek naar de twee diefstallen.