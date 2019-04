Lauri (21) heeft ongeneeslijke ziekte van Lyme: 'Ik krijg mijn eten binnen via een slangetje'

De meeste mensen weten wel dat de ziekte van Lyme voor vermoeidheid zorgt. "Maar ik heb ook pijn, een slecht kortetermijngeheugen en moeite met ademhalen. "Mijn eten krijg ik binnen via een slangetje met sondevoeding", vertelt Giepmans.

Goede en slechte tijden

Om half zes in de ochtend staan haar ouders op om Lauri medicijnen via haar sonde te geven. "Dat moet om tien uur weer en om twaalf uur sta ik dan uiteindelijk zelf op. Als ik me goed voel, lig ik op bed, kijk ik Netflix en app ik met vrienden. Op slechte dagen blijven de gordijnen dicht en moet het muisstil zijn in huis."

Negen jaar geleden kreeg ze voor het eerst klachten en sindsdien bezocht ze allerlei artsen. "Er werd een diagnose gesteld die niet klopte. Ik zou stabiel moeten blijven maar ik ging me steeds slechter voelen. Artsen geloofden me niet. Zij zagen een jonge meid en dachten waarschijnlijk: wat kan er nou nog meer mis zijn?"

Niet ongelukkig

Drie jaar geleden kwam dan eindelijk de diagnose Lyme. Maar omdat die uitslag zolang op zich had laten wachten, had Giepmans inmiddels een chronische, niet te genezen variant ontwikkeld. "Testen zijn in Nederland niet goed en artsen moeten beter opgeleid worden in het herkennen van de symptomen." Ze heeft wel veel aan de diagnose gehad. "Ik weet nu waar ik voor vecht en hoe ik dingen aan moet pakken. Dat ik ziek ben, wil niet zeggen dat ik ongelukkig ben. Je moet altijd kijken naar wat je nog kunt en wat je leven mooi kan maken."

Tijdens de 'Week van de Teek' wordt er aandacht besteed aan de ziekte van Lyme en de gevaren van teken. Op de website van de organisatie vind je alles over de beestjes en tips om te voorkomen dat je gebeten wordt.

Op pad in de natuur

Samen met natuurvlogger Tim Visser ging verslaggeefster Daisy Schalkens het bos in, op tekenpad.

Beluister hieronder hun verslag:



Natuurvlogger Tim Visser vertelt over de teek in de Brabantse natuur

Tim Visser maakt voor Omroep Brabant vlogs over de natuur in onze provincie. Zijn eerste video komt zondag online op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant.