Je was binnenhalen als het gaat regenen? Niet met deze waslijn op zonnepanelen

Vol trots laten Tijmen, Luka en Robert hun uitvinding zien. Althans, een prototype ervan. Tijmen: "We kregen in de les informatietechnologie de opdracht om iets te verzinnen voor in het huis van de toekomst. Het moest iets zijn wat je met een minicomputer kan besturen. Dat werd na even brainstormen deze waslijn."

Robert vult aan: "We wilden eerst een lamp maken die aangaat als je in je handen klapt, maar dat vonden we niet origineel genoeg. En het plan om een slot te maken dat met een druk op de knop van de computer open gaat, was te moeilijk. Dus werd het dit."

Bekijk hier hoe de waslijn op zonnepanelen werkt:

Er schuift dus automatisch een dak boven de waslijn als het gaat regenen. Is het weer droog, dan werkt het dak als zonnepaneel. Luka: "Zo wekt de waslijn ook nog energie op, terwijl een droger alleen maar stroom kost. Het is dus heel milieuvriendelijk."

'Telt mee voor eindexamen'

Dat het een goed idee is, blijk wel uit het feit dat de jongens met hun waslijn de finale van de STEAM Cup Challenge hebben bereikt. Die wordt woensdag in NEMO Science Museum in Amsterdam gehouden. Tijmen: "We strijden dan tegen negen andere scholen. We moeten een pitch van vijf minuten houden en daarna wordt de winnaar gekozen. Die mag een dag met de hele klas naar pretpark Walibi." De waslijn zal niet echt gemaakt worden. Robert: "Daar hebben we geen budget voor. Misschien ooit nog in de toekomst, dat zou wel leuk zijn."

Mochten ze woensdag niet winnen dan zijn de jongens niet teleurgesteld. Want Tijmen, Luka en Robert hebben in ieder geval een 8 van hun leraar gekregen. Lachend: "En die telt mee voor ons eindexamen."