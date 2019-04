Brand Notre-Dame: directeur van Eijsbouts hoopt dat zijn klok er over 500 jaar nog hangt

Het was een enorme eer voor klokkengieterij Eijsbouts in Asten. Het bedrijf mocht in 2012 als niet-Frans bedrijf de grootste, nieuwe klok leveren voor de wereldberoemde Notre-Dame in Parijs. Directeur Joost Eijsbouts zit maandagavond dan ook gespannen voor de televisie, nu de kathedraal is getroffen door een grote brand.

“Het is onwezenlijk. Een gebouw dat min of meer symbool staat voor eeuwigheidswaarde. Het meest bezochte monument van Europa zie je ten prooi vallen”, vertelt Eijsbouts.

'Einde aan de verwachting'

In 2012 werden er negen nieuwe klokken gehangen in de kathedraal. De grootste werd gegoten door het bedrijf in Asten. Joost Eijsbouts mocht zelfs als eerste de klok luiden. “Het is voor ons bedrijf een ontzettend belangrijke en bijzondere opdracht geweest. Het feit dat je weet dat er in het drukst bezochte monument een klok van je hangt die er normaal gesproken over vierhonderd of vijfhonderd jaar nog hangt, dat overstijgt de menselijke maat. Aan die verwachting lijkt nu een eind te komen.”

Het hele maakproces van de Brabantse klok duurde een jaar. Er is door zeker vijftien man aan gewerkt. De directeur is ervan overtuigd dat al die mensen 'met meer dan gemiddeld gevoel en belangstelling' maandagavond de nieuwsuitzendingen volgen.

Over de waarde van de klok doet het bedrijf geen uitspraken. "Het zit hem met name in de emotionele waarde. Het feit dat wij daar de grootste nieuwe klok mochten leveren, was een soort erkenning dat ondanks dat wij niet Frans zijn, en Frankrijk nogal een naam heeft als het gaat om het sluiten van zijn grenzen voor buitenlandse bedrijven, we er toch in geslaagd om ze te overtuigen. Daar worden wij nog dagelijks over aangesproken."

Huilende mensen

De directeur is niet alleen ongerust over 'zijn' klok, maar vindt het vooral voor de Fransen erg dat het iconische gebouw mogelijk verloren gaat. "Dit is voor Frankrijk een gebeurtenis van nationale betekenis, er is nu al sprake van huilende mensen op straat."