Vandaag wordt duidelijk waar het nieuwe Bravis ziekenhuis komt: in Bergen op Zoom of Roosendaal

Zowel de gemeente Bergen op Zoom als de gemeente Roosendaal vinden dat zij de juiste plek in huis hebben voor het nieuwe gezamenlijke Bravis ziekenhuis. Toch kan maar één van de twee steden het hospitaal binnenhalen. Dinsdagochtend zal de Raad van Bestuur tijdens een persconferentie in Bergen op Zoom de keuze van de locatie bekend maken.

Eind vorig jaar maakte Bravis bekend dat het beide ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom wil samenvoegen op één nieuwe plek. Als reden werd genoemd dat de twee huidige ziekenhuizen binnen een straal van 15 kilometer geen optimale situatie vormen.

Dubbele voorzieningen

Bravis bestaat uit het voormalige Franciscusziekenhuis in Roosendaal en het voormalige Lievensbergziekenhuis in Bergen op Zoom, die op 1 januari 2015 fuseerden onder de nieuwe naam. Op beide locaties zijn nu complexe en dure voorzieningen aanwezig, zoals de intensive care, operatiekamers en spoedeisende zorg. Bravis wil die functies op één hoofdlocatie samenbrengen.

De vraag is alleen wat die nieuwe locatie gaat worden. Zo vindt de gemeente Bergen op Zoom het terrein naast knooppunt Zoomland - tegenover het voormalige Philip Morris - de beste plek. De gemeente Roosendaal ziet het nieuwe Bravis liever landen op de Bulkenaar, langs de snelweg A58 bij Tolberg.

Aanrijtijden

Hemelsbreed liggen de nieuwe locaties die de gemeenten hebben aangedragen minder dan 10 kilometer uit elkaar. Voor niet spoedeisende zorg lijkt dat geen probleem. Maar voor patiënten die met spoed naar het ziekenhuis moeten, kunnen die extra kilometers - en daardoor langere aanrijtijden - een groot verschil gaan maken.

Zo zijn de Zuidwesthoek en het Zeeuwse eiland Tholen aangewezen op het ziekenhuis in Bergen op Zoom. Nu al is het vanuit die plekken lastig om patiënten binnen drie kwartier in het ziekenhuis te krijgen. Die 10 kilometer extra zou dan zwaar kunnen gaan wegen.

300 miljoen

Dat er nieuwbouw nodig is, lijkt voor de hand te liggen. Zowel in Bergen op Zoom als in Roosendaal dateren de gebouwen uit eind jaren zestig en zijn ze verouderd. De nieuwe centrale locatie moet in 2025 open gaan en wordt daarna nog verder uitgebreid. De bouwkosten worden geschat tussen de 200 en 300 miljoen euro.

Het ziekenhuis in Roosendaal blijft tot 2030 open. De vestiging in Bergen op Zoom gaat waarschijnlijk eerder dicht. De poliklinieken in Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen blijven vooralsnog open.