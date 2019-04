Han Looijen (44) is de nieuwe burgemeester van Sint-Michielsgestel

Han Looijen was acht jaar lang wethouder in Zaltbommel voor de VVD. Ook was hij formateur voor het nieuwe college in Den Bosch. "Ik vind het een eer dat ik ben voorgedragen als burgemeester. Sint-Michielsgestel is prachtig en ik heb er enorm veel zin in", laat Looijen weten.

Afscheid

Minister Ollongren moet de voordracht wel nog goedkeuren. In totaal reageerden zo'n 35 mensen op de vacature van burgemeester. Jan Pommer is sinds 16 mei 2003 de burgemeester van Sint-Michielsgestel. Op 29 juni neemt hij afscheid van de inwoners van zijn gemeente.