Het nieuwe gezamenlijke Bravis ziekenhuis voor Bergen op Zoom en Roosendaal komt in Roosendaal

Het huidige Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. (Foto: Raoul Cartens)

ROOSENDAAL -

Het nieuwe gemeenschappelijke Bravis ziekenhuis voor Bergen op Zoom en Roosendaal wordt gebouwd in Roosendaal. Het ziekenhuis komt bij de Bulkenaar langs de snelweg A58 in Roosendaal, ter hoogte van Tolberg. Dat heeft de Raad van Bestuur van Bravis dinsdagochtend bekend gemaakt. Beide steden waren in de race voor de nieuwe locatie.