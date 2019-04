Gekantelde vrachtwagen op A4 ramde vangrail en lekte diesel, opruimwerkzaamheden duren uren

BERGEN OP ZOOM -

Een vrachtwagen is dinsdagochtend gekanteld op de A4 tussen Hoogerheide en Bergen op Zoom. De vrachtwagen had rond halfnegen de vangrail geramd en diesel gelekt. De herstel- en opruimwerkzaamheden zijn na de avondspits nog steeds niet afgerond. Rijkswaterstaat laat weten dat de rechterrijstrook open is, maar dat de linkerrijstrook nog even dicht blijft.