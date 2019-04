Boer met kudde schapen kost Ton van Genugten de dagzege in Marokko

Ton van Genugten had pech in Marokko.

Een boer met een stuk of twintig schapen heeft Ton van Genugten uit Eersel de dagzege in de derde etappe van de Morocco Desert Challenge gekost. De boer en zijn schapen staken toevallig de weg over toen de Brabander met zijn vrachtwagen aan kwam rijden.

Doordat iedereen op de schapen lette, zagen Van Genugten en navigator Anton van Limpt een afslag naar links over het hoofd. In de haast om terug op de juiste route te komen, maakte Van Genugten een kleine snelheidsovertreding, die hem op een straftijd van tien minuten kwam te staan.

"Jammer", zei de rijder van Petronas Team De Rooy Iveco bij aankomst in het bivak in Assa. "Met zo’n tijdstraf heb je het gevoel dat je de hele dag voor niks je best hebt gedaan. We wilden iets afsnoepen van onze achterstand van 29 minuten in het algemeen klassement, maar dat is op deze manier niet helemaal gelukt."

Gevolgen voor klassement

Door de overstekende schapen liep Van Genugten niet alleen de etappewinst mis, maar ook de derde plaats in het algemeen klassement. Door de 10 minuten straftijd komt hij waarschijnlijk op de zesde plaats uit, als anderen geen tijdstraffen krijgen. "Jammer, want het ging juist supergoed. De auto doet het ook geweldig."

De plaatsgenoot van Van Genugten, Erik van Loon, doet het nog altijd super in Marokko. Ook na de derde etappe staat hij nog altijd aan de leiding. De eerste twee etappes schreef hij op zijn naam.