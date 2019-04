Vier maanmannetjes op het dak van een oude schuur om zelf asbestplaten weg te halen

De familie Jansen was dinsdagmorgen de eerste waarbij een witte zak met asbest golfplaten werd opgehaald. Afgelopen weekend ging Piet met twee broers en een neef aan de slag om de platen van een vijftig jaar oud schuurtje af te halen: "We stonden hier als vier maanmannetjes op het dak.

Het voelde een beetje vreemd want we weten natuurlijk dat het serieus spul is. Toch ging het prima."

Bescherming

Asbest zit vaak in oude golfplaten daken en kan kankerverwekkend zijn. Het moet uiterst zorgvuldig verwijderd worden en daarom organiseerde de gemeente een informatie-avond waar inwoners de juiste voorlichting kregen. Vervolgens kregen ze beschermingsmiddelen mee om zelf aan de gang te gaan.

Piet: "We kregen een wit pak, een mondkap en die is heel belangrijk, maar ook sloffen en we moesten alles aftapen. Daarna was het gewoon plaat voor plaat naar beneden takelen met de hoogwerker en dan meteen in een grote witte zak doen. Ook die kregen we van de gemeente."

De grote witte zakken worden opgehaald door het saneringsbedrijf van Leo Castelijns: "Als de inwoners de instructies opvolgen, dan gebeurt het gewoon veilig en dit mag ook volgens de wetgeving. Er is een regel dat mensen zelf tot 35 meter mogen verwijderen."

2024 asbestvrij

Niet lang geleden werd er een wet aangenomen waarin staat dat in 2024 alle daken in Nederland asbestvrij moeten zijn. Op deze manier wil de gemeente het gemakkelijk maken voor de inwoners. Ze krijgen alle benodigdheden voor het saneren en hoeven zelf niet naar de stort. In totaal doen er ruim 320 huishoudens mee. Komende vier weken zullen de witte zakken dus veelvuldig aan straat staan in de gemeente Bergeijk.