Frans Bauer gaat weg bij AVROTROS en kiest voor RTL: 'Tijd voor een nieuwe uitdaging'

Bauer begon zijn tv-carrière met De Bauers bij RTL. De realitysoap won in 2004 de Gouden Televizier-Ring.

De exacte invulling, titels en uitzenddata worden later bekendgemaakt. Ook de contractduur is nog niet onthuld.

'Perfecte match'

Peter van der Vorst, Directeur Content en Marketing van RTL verheugt zich op de komst van Frans Bauer: "Ik ben ongelooflijk blij dat Frans terugkeert bij de zender waar in 2003 zijn televisiesucces begon met 'De Bauers'."

Van der Vorst vervolgt: "Sindsdien is hij niet alleen meer de bekendste volkszanger van Nederland, maar heeft hij zich ook ontwikkeld tot een zeer veelzijdige presentator die dicht bij de kijker staat. Hij is authentiek, professioneel, een echte familieman en altijd optimistisch. Een perfecte match dus met RTL 4."

'Verrassende programma's'

Ook Frans Bauer heeft zin in deze nieuwe stap in zijn carrière: "Na zeer succesvolle jaren samen met de collega’s van AVROTROS werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik vind het geweldig om zoveel jaar na de successen van De Bauers op RTL 4 de samenwerking opnieuw op te pakken. RTL 4 biedt me een platform om te werken aan nieuwe, verrassende programma’s, met een hoge amusementswaarde."

Bauer laat weten dat amusementsprogramma's maken bij de NPO steeds moeilijker is. "Als artiest wil ik die programma's graag blijven maken. Wat vooral de doorslag heeft gegeven is muziek. Om iets met muziek te mogen doen, dat vind ik ontzettend leuk."

'Ik ga ervoor'

De zanger deelde het nieuws zelf ook in een video op Instagram. In het clipje vertelt hij aan zijn gezin dat ze gaan verhuizen. "Ik ben dolblij!! Een nieuwe stap en uitdaging in mijn leven! Ik ga ervoor!", schrijft Frans erbij.