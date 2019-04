Dromen van de eredivisie: wat gaat TOP Oss doen als promoveren lukt?

TOP Oss koerst af op de play-offs om promotie naar de eredivisie. Het is nog een lange weg, maar wat nu als het lukt? Wat als TOP Oss volgend seizoen op het hoogste niveau speelt? Directeur Peter Bijvelds droomt mee en geeft een inkijkje in de plannen.

"Er ligt op mijn kantoor geen omvangrijk document met plannen, mochten we promoveren. Maar ik heb er nadrukkelijk wel ideeën over", vertelt de Veghelaar. "Als we naar de eredivisie gaan wacht ons een drukke, hete zomer. En daar hoop ik eerlijk gezegd ook op. Onze organisatie is zeker niet honderd procent klaar voor de eredivisie en dat zijn we ook nog niet als de competitie in augustus begint."

Peter, is jullie accommodatie klaar voor de eredivisie?

"Ik denk dat het stadion voor tachtig, negentig procent voldoet aan de eisen voor de eredivisie. We zullen stappen moeten maken op het gebied van toegangscontrole en service. De eisen op dat gebied zijn in de eredivisie hoger. De bereikbaarheid van ons stadion is ook een punt van aandacht. We moeten onder meer kritisch kijken naar zaken als parkeergelegenheid, de mogelijkheden rond ons stadion zijn op dat gebied momenteel beperkt. Daar zal een oplossing voor moeten worden gevonden."

De toeschouwersaantallen zullen in de eredivisie ongetwijfeld toenemen, wat voor stijging verwacht je?

"We trekken dit seizoen zo rond de 2000 toeschouwers. Ik verwacht dat dat aantal zal verdubbelen als we promoveren. De eredivisie spreekt de mensen veel meer aan. Ik baseer me bij deze cijfers op FC Emmen, dat afgelopen seizoen vrij onverwacht promoveerde via de play-offs. Daar zie je nu ook een verdubbeling qua publieke belangstelling."

Hoe ver stijgt de begroting van TOP Oss als promotie een feit is?

"We werken nu met een huishoudboekje van 1,8 miljoen euro. Daarmee hebben we de laagste begroting in de eerste divisie. Ik denk dat we, door onder meer televisiegelden, in de eredivisie met een half miljoen stijgen qua begroting."

Verwacht je ook meer geld op commercieel vlak binnen te halen, bij promotie naar het hoogste niveau?

"Ongetwijfeld zal er een commerciële groei plaatsvinden. Een tijdelijke boost voorzie ik in zo’n geval wel. We noteren nu jaarlijks een commerciële groei van tien tot vijftien procent. Dat zal bij promotie wat meer zijn."

Wat is er sportief gezien mogelijk bij promotie?

"Met een groot gedeelte van de huidige selectie maken we de stap naar de eredivisie. Daar voegen we wellicht enkele spelers aan toe met een wat hoger salaris, maar we gaan geen voetballers kopen. We zullen niet alles op alles zetten om erin te blijven. We willen vooral enorm genieten van spelen op het hoogste niveau. En, om nog even terug te komen op je vorige vraag, we willen er financieel iets mee zijn opgeschoten mochten we na een jaar degraderen. Er moet meer geld op de rekening staan, dan voor het avontuur."

TOP Oss staat, met nog vier speeldagen voor de boeg, op de negende plaats in de Eerste Divisie. De ploeg kan met een beetje mazzel tijdens het paasweekeinde het play-offticket bemachtigen.

