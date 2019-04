Steeds meer Wereldwinkels verdwijnen, maar in Den Bosch draaien ze winst

Wereldwinkels verkopen producten uit ontwikkelingslanden, die voor een eerlijke prijs zijn ingekocht. De winkels worden bijna altijd gerund door vrijwilligers. Den Bosch had een jaar geleden nog een betaalde kracht, maar wegens bezuinigingen is die er niet meer.

De zaak verhuisde in april 2018 van de Vughterstraat naar de Hinthamerstraat, om de hoek bij de Sint-Janskathedraal. Met de verhuizing naar een goedkoper pand werd de Bossche Wereldwinkel aangepast.

Geen voedselproducten meer

"Wij verkopen geen foodproducten meer”, vertelt Wenting. “Die worden tegenwoordig allemaal verkocht in supermarkten voor een lagere prijs. We verkopen nu meer artikelen die met duurzaamheid te maken hebben, zoals de waterfles Dopper. En als een van de weinige Wereldwinkels hebben we een webshop."

De Bossche winkel besloot daarbij om zelfstandig door te gaan, en geen lid meer te zijn van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Dat scheelt een hoop lidmaatschapskosten. Meer winkels in Brabant maakten die keuze.

De veranderingen in Den Bosch hebben effect. Voor het eerst in tijden draait de zaak weer winst. Het gaat zelfs zo goed, dat René en zijn team hebben besloten om een deel van de winst terug te geven aan drie goede doelen. Het gaat om 2500 euro. Klanten kunnen de komende tijd stemmen op drie goede doelen. Het doel met de meeste stemmen krijgt het grootste bedrag.

Halvering wereldwinkels in Brabant

Volgens onderzoeksbureau Locatus telde Brabant in 2004 nog 48 filialen die waren aangesloten bij de landelijke vereniging. Al jaren loopt het aantal terug. Zo gingen onder meer winkels in Sint Anthonis, Eindhoven, Bladel, Best en Aalst over de kop. Inmiddels is het aantal winkels gedaald naar 27. Twee daarvan, Heesch en Valkenswaard, houden binnenkort ook op te bestaan. Als je de Wereldwinkels erbij optelt die niet meer zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels , kom je op een aantal van 34.



“Na 27 jaar gaan we dicht”, vertelt voorzitter van de Wereldwinkel in Heesch Mia van den Hurk. Een aantal vrijwilligers wil graag stoppen, maar een opvolger voor het bestuur is moeilijk te vinden. Bovendien lopen de inkomsten terug en gaat het cultureel centrum waar de zaak in is gevestigd verbouwen. “Ik ben al sinds het begin bij de Wereldwinkel betrokken. Maar de grens voor ons als vrijwilligers is bereikt, wij gaan niet mee met de verbouwing.”

Doel bereikt

Dat is na zoveel tijd een bittere pil. Toch ziet Mia ook de positieve kant. “Toen wij begonnen was een van de doelstellingen om overal producten met een fairtrade-prijs te verkopen zodat we onszelf overbodig maken”, vertelt ze. “Heel veel supermarkten verkopen nu Fairtradeproducten. Wat dat betreft hebben we ons doel bereikt.”

Wat betreft de handel keramiek, schalen, kopjes en metalen producten valt er volgens Mia nog wel een hoop te winnen. “Het doet wel een beetje pijn dat die producten nu op meerdere plaatsen beschikbaar zijn, maar niet overal worden ingekocht voor een eerlijke prijs.”

Bekijk hier welke Wereldwinkel bij jou in de buurt zit. Onderstaande kaart bevat ook Wereldwinkels die niet (meer) zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.