Man opgepakt voor brandstichting in eigen huis: ‘Weken geleden stonden de jerrycans al voor de deur’

De politie heeft dinsdagmiddag een 38-jarige man opgepakt op verdenking van brandstichting in zijn eigen appartement aan de Wethouder Noppenlaan in Rosmalen eerder die ochtend. Volgens zijn bovenbuurman waren er al weken problemen met de man. “Het scheelde niet veel of mijn zoontje en ik waren er niet meer geweest.”

Uit onderzoek van de politie is nog niet met zekerheid gebleken dat het om brandstichting gaat: "Maar we sluiten nog niets uit", zegt een woordvoerder. Toch concludeerde de officier van justitie dinsdagmiddag dat de man moest worden aangehouden. Dat gebeurde niet veel later: dicht bij het appartement werd de man door agenten opgepakt.

Alsof er iets smeulde

De brand brak dinsdagochtend rond zeven uur uit. Normaal ligt bovenbuurman Merlijn Achten (30) dan nog te slapen, net als zijn zoontje van één jaar oud. Maar hij was toevallig wakker en rook iets raars. In navolging van zijn vrouw besloot hij om op te staan en op onderzoek uit te gaan: "Voor de zekerheid".

“Het rook alsof er iets smeulde, maar ik kon de oorzaak bij ons thuis niet vinden. Mijn vrouw was al beneden omdat ze naar haar werk moest. Ik appte haar om even te kijken of er iets aan de hand was bij de onderburen. ‘Er is brand’, riep ze niet veel later.”

De vrouw rende direct naar boven om de zoon uit bed te halen. Merlijn belde met 112. Niet veel later stond hun appartement onder rook. Er is roetschade, maar die wordt vergoed door de verzekering. De woning van de opgepakte man lijkt van binnen voor een groot deel verwoest.

Problemen

Er zijn al langere tijd problemen met de man in de buurt, zegt Merlijn. “Er lagen een paar weken geleden jerrycans voor de voordeur. Af en toe stond hij schreeuwend in zijn voortuin. Andere buurtbewoners en ik vertrouwden die situaties niet. Er is contact geweest met onder andere de politie. Er is ook een crisisteam langs geweest. Maar dat leidde niet tot ingrijpen.”

Ook maandagnacht was er veel geschreeuw. “De appartementen hier zijn gehorig, dus wij krijgen alles mee. Het was de hele nacht hommeles. Vijf minuten voordat wij de brand opmerkten, iets na zeven uur, hoorde ik een harde knal. Ik denk dat hij toen is weggegaan.”

Overstuur

Veel buurtbewoners zijn overstuur, zegt Achten. “Ook mijn vrouw stond te trillen op haar beneden. Onze twee katten zijn al de hele dag zeer gestrest. Maar de politie en de woningbouw doet veel voor ons. Dat is natuurlijk fijn.”