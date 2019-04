Overvallers nemen geldlades mee bij McDonald's in Eindhoven, beelden in Opsporing Verzocht

In Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden getoond van twee overvallers die eind 2017 de McDonald's in de Eindhovense wijk Woensel overvielen. Ze kwamen op een scooter aan, bedreigden het personeel met een vuurwapen en gingen er met twee geldlades vandoor.

De politie heeft al wat tips over de scooter, maar ze kan nog meer tips gebruiken, aldus Opsporing Verzocht. De overval gebeurde rond kwart voor elf 's avonds op 16 november 2017.



Volgens ooggetuigen waren de daders tussen de 17 en 20 jaar oud. Ze hadden hun gezichten grotendeels bedekt en zouden onderling Arabisch of Turks hebben gesproken.

Jelle Leemans

Ook voor andere Brabantse zaken was plek in het opsporingsprogramma. Zo kan de politie nog steeds tips gebruiken in de zaak Jelle Leemans. Er kwamen al 35 tips bij, maar nog niet de juiste.

En Opsporing Verzocht toonde beelden van inbrekers bij een appartementencomplex aan de Vlietdijk in Rosmalen. De inbrekers maakten eerst de deur kapot en kwamen een paar dagen later terug. In twee uur tijd gingen ze er met een enorme buit vandoor. De beelden waren ook al te zien in Bureau Brabant.