Kinderdagverblijf Domino is blij dat de Stint de weg weer op mag

Kinderdagverblijf Domino in Roosendaal is blij dat de Stint volgend schooljaar weer de weg op mag. “Voor ons was het een vertrouwde en efficiënte manier om de kinderen te vervoeren. Wij geloven erin dat de aanpassingen van de elektrische bolderkar ervoor zorgen dat de Stint weer veilig genoeg is”, zegt coördinator Coby Jongmans.

De Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met de aanpassingen van de elektrische bolderkar die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft voorgesteld. De nieuwe regels komen er na het dodelijk ongeluk met de Stint vorig jaar september in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

Na het spoordrama besloot kinderdagverblijf Domino de Stint gewoon te blijven gebruiken om de kinderen naar school te brengen. Ze waren namelijk tevreden over de bolderkar. In oktober besloot het ministerie echter dat de Stint in de huidige vorm niet meer was toegestaan op de openbare weg. Met nieuwe, strengere technische eisen en nieuwe regels voor de toelatingsprocedure mag dit het volgende schooljaar weer wel.

'Auto gevaarlijker dan Stint'

“We zijn heel erg blij dat er straks een duidelijk lijstje komt met welke aanpassingen de Stint moet krijgen. Wij hadden namelijk een veilig en prettig gevoel bij het voertuig. Hopelijk kunnen we de bolderkar na de zomer weer gaan gebruiken”, zegt Jongmans.

In plaats van de Stint, gebruikte het kinderdagverblijf de auto of gingen ze te voet. Volgens Jongmans levert de auto gevaarlijkere situaties op dan de Stint: “Op straat is het druk met auto’s die niet altijd rijden op de manier zoals het hoort. Als kinderen in de auto zitten is het gevaarlijker dan wanneer een Stint ze ophaalt op het trottoir.”

Vertrouwen in Stint opnieuw opbouwen

Het vertrouwen in de Stint is na het spoordrama in Oss geschaad bij veel mensen en dan vooral bij ouders van jonge kinderen. Jongmans beseft zich dit maar al te goed. “We zullen er zeker tegenaan lopen dat ouders de nieuwe Stint niet vertrouwen en niet willen dat hun kinderen in de bolderkar stappen. Dat begrijpen we ook, want er is een hele hoop negativiteit rond de Stint geweest.”

Volgens Jongmans moet het vertrouwen bij ouders opnieuw opgebouwd worden. “We willen hierover met de ouders in overleg en hier zo open mogelijk over zijn. Zo willen we duidelijk aangeven welke route we met de Stint gaan rijden. Een grote angst bij ouders is de spoorweg. We kunnen ervoor kiezen om de weg te nemen die over de spoorweg gaat, maar we kunnen er ook voor kiezen om om te rijden via een tunnel.”