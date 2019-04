's Gravenmoer wil 380kV hoogspanningslijn verder van het dorp

Het is slikken of stikken. Ten minste, zo voelt het voor een groep inwoners van ’s Gravenmoer. Er is een plan om nieuwe 380kV-hoogspanningslijn vlak bij het dorp te plaatsen. Te dicht bij, zo vinden de inwoners. Twee jaar lang praatten ze mee om te kijken waar die masten konden komen. Nu steeds duidelijker wordt dat er met hun ideeën weinig wordt gedaan, voelen ze zich in de steek gelaten door de overheid.

“Zeur nou niet zo. Leg ze toch gewoon wat verder weg”, aldus een vrouw uit het dorp. Maar zo simpel is het niet, leggen de mensen van stroomnetbeheerder Tennet uit op een informatieavond dinsdagavond in het dorpshuis. Er is namelijk een al lang proces aan vooraf gegaan en er zijn al een aantal besluiten genomen.



Zo werd in 2017 al besloten door de minister dat er een nieuwe hoogspanningsverbinding moest komen tussen de Zeeuwse gemeente Rilland en Tilburg en dat die door het noorden van West-Brabant zou lopen. Bij ’s Gravenmoer is toen de bijzondere situatie ontstaan dat naast de 380kV verbinding die er al ligt, er straks een nieuwe 380kV verbinding naast wordt gebouwd.



Meepraten

Vanaf dat besluit in 2017 konden de inwoners meepraten over kleine aanpassingen aan dat tracé in zogenoemde werkateliers. “Tennet heeft ons gevraagd mee te denken over optimalisering van de lijn, zoals dat dan heet”, aldus Eric Emmen van een bewonersgroep. “Wij hebben toen een andere variant voorgesteld waarin de oude en de nieuwe lijn allebei verplaatst worden en waardoor de afstand tot de huizen hetzelfde blijft als het nu.”



Maar de vertegenwoordigers van Tennet zijn duidelijk. De oude verbinding mag van de minister alleen worden verlegd als er daadwerkelijk sprake is van een knelpunt, maar dat is bij ’s Gravenmoer volgens de regels van het ministerie niet het geval. En daarbij zouden de kosten van het verleggen van de oude en nieuwe lijn zo’n 15 á 20 miljoen buitenproportioneel zijn.



Kleine aanpassing

Maar daar zijn de bewoners het niet mee eens “Het hele project is 900 miljoen, dan is 15 of 20 miljoen toch een kleine aanpassing”, aldus een vrouw. En die lijn ligt er straks misschien wel 50 of 60 jaar”, vult een man aan. “Op zo’n tijd bezien zijn die kosten ineens heel anders.” Een andere man vraagt zich af waarom Tennet, het Rijk en de gemeente Dongen samen niet kunnen kijken of ze dat geld ergens vandaan kunnen halen.”



Minister Eric Wiebes neemt in juni een besluit over het definitieve tracé. Maar eerst mogen de Brabantse gemeentes nog een advies uitbrengen. Alleen is de grote vraag of de Dongense wethouder Bea van Beers zich hard gaat maken voor de variant van de bewoners. “lk wil wel realistisch zijn. Het is echt een duurdere variant en als je de criteria van Tennet hanteert, dan valt de variant af.” Toch wil de wethouder kijken wat er voor nodig is om de variant weer op tafel te krijgen. “Maar we kunnen heel veel dromen en wensen. Maar als het onbetaalbaar is en te weinig oplost, dan zal de minister daar geen ja tegen zeggen.”