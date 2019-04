Gezin in slaap verrast door 4 gemaskerde overvallers, vader mishandeld

Woningoverval in Spoordonk. (Foto: Sander van Gils/SQ Vision)

SPOORDONK -

Vier mannen met bivakmutsen zijn dinsdagnacht iets na drie uur een huis aan de Broekstraat in Spoordonk binnengedrongen. De bewoners, een gezin bestaande uit vader, moeder en twee tieners, werden in hun slaap verrast. De vader werd door de overvallers mishandeld. Hij werd geschopt en geslagen en liep een hersenschudding en kneuzingen in zijn gezicht op. Zijn vrouw en kinderen raakten niet gewond.