Vier overvallers met bivakmutsen dringen huis binnen, dreigen met vuurwapen en mishandelen bewoner

Woningoverval in Spoordonk. (Foto: Sander van Gils/SQ Vision)

SPOORDONK -

Vier mannen met bivakmutsen zijn dinsdagnacht iets na drie uur een huis aan de Broekstraat in Spoordonk binnengedrongen. De bewoner van het huis werd door de overvallers mishandeld. Ook werd er gedreigd met een vuurwapen. De overvallers vroegen om geld. Het is niet duidelijk of ze iets hebben buitgemaakt.