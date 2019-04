Na zes jaar is het Jos gelukt mestkorrels te maken die niet stinken

“Het is een uit de hand gelopen hobby”, vertelt Seuntiëns in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. “Er zit altijd een luchtje aan mest en ik wilde graag iets maken wat nog niet op de markt is. Dit is het eindresultaat.”

Geur

De geur verdwijnt tijdens het composteerproces. “We pompen dagverse mest rechtstreeks de fabriek in. Daar wordt de dikke en dunne mest gescheiden. Vervolgens komt het in de compostteringstrommel terecht. Daar haal ik het vocht, wat de geur geeft, eruit. En dan moet het er tien dagen inzitten.”

Op die manier maakt Seuntiëns het verschil. “Concurrenten doen het na twee uur al in zakken en daardoor gaat de stank ook in de zakken zitten. Omdat ik kleinschalig werk en de fabriek op locatie staat, heb ik meer tijd om de mest zo te maken."

Bemesting

Seuntiëns probeert zo min mogelijk te verspillen. “Doordat ik het vocht uit de mest haal, houd ik ammoniumstikstof over. Dat gebruik ik om mijn land te bemesten. Daardoor hoef ik geen kunstmest te kopen.”

De reukloze mestkorrels zijn niet alleen voor de boer. Consumenten en hoveniers kunnen het ook gebruiken om bloemen en planten te bemesten in de tuin.