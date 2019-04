Aantal leegstaande stallen neemt de komende tien jaar enorm toe

Volgens het onderzoek staat in 2030 naar verwachting één op de vier stallen in Brabant leeg. Dat gaat om zo'n drieduizend boeren die dan de handdoek in de ring gooien. Een van de belangrijkste redenen voor de leegloop, is het ontbreken van een opvolger bij veel ondernemers die nu in de vijftig zijn.

LEES OOK: Provincie trekt tonnen uit voor aanpak lege stallen en schuren

Criminaliteit

De grote leegstand onder boerenbedrijven is nu al een groot probleem voor de politie en provincie. De gebouwen zijn een gewilde prooi voor criminelen die onder andere wietschuren of drugslabs van maken. De provincie neemt hier al de nodige maatregelen tegen. Zo kunnen boeren die een leegstaande stal hebben op hun terrein geld bij de provincie aanvragen om advies in te winnen over een nieuwe bestemming.

Veruit de meeste bedrijven die leeg dreigen te komen staan, bevinden zich volgens de voorspelling in Oost-Brabant. Meierijstad lijkt daarbij de gemeente die het hardst geraakt wordt. Daar verdwijnen in het slechtste geval 205 boerenbedrijven, die samen 489.876 vierkante meter aan stal achterlaten. Ook Deurne, Gemert-Bakel en Zundert dreigen veel bedrijven te verliezen. Overigens staat er in deze gemeenten nu ook al veel leeg.