Kamerverhuurder Twan zoekt naar grijpgrage gasten: 'Mijn vertrouwen is misbruikt'

Twan van Sprundel uit Breda is naarstig op zoek naar twee waarschijnlijk Poolse gasten die de randen van zijn Brabantse gastvrijheid hebben opgezocht. Het stel was blijkbaar zo onder de indruk van zijn kamer, dat ze met nog vollere koffers vertrokken. "Op camerabeelden is goed te zien dat deze twee al mijn spullen lenen."

De gasten boekten vorige week voor twee dagen een kamer in zijn huis aan de Oostmallestraat. “Dit beviel zo goed, dat ze nog een nacht bij boekten op 11 april. Ze gingen nog even pinnen en zouden later op de avond betalen. Top, gezellig!”, schrijft Twan op Facebook.

Randje

Het vervolg laat zich raden. ’s Avonds bleken de vogels gevlogen. Inclusief de halve huisraad. “Ik miste wat dingen, zoals mijn fiets, wakeboard en motorjas. Op de camera beelden is goed te zien dat deze twee al deze spullen lenen. Die fiets snap ik nog, maar dat wakeboard en motorjas? Op dit tijdstip en met dit weer? Maar goed, iets lenen kan altijd. Alleen op deze manier, zonder even te vragen, is toch wel op het randje van mijn Brabantsche gastvrijheid.”

Daar bleef het niet bij: ook de handdoeken, wc-rollen, koffiepads, kaarsen, shampoo en zonnebrand verdween in een zilvergrijze Volkswagen Passat met Pools kenteken.

Namen en rugnummers

Twan wil woensdag aangifte doen. Op Facebook schrijft hij sarcastisch: “Ik hoop dat hen niets overkomen is. Graag zou ik weten hoe het met hen gaat. Ik krijg ze per telefoon niet te pakken. Gelukkig heb ik die camera’s hangen en weet ik hoe ze eruit zien en kan ik dit delen met jullie, zodat jullie mee kunnen helpen zoeken.”

“De namen en rugnummers zijn bekend”, zegt hij woensdag tegen Omroep Brabant. “De dame lijkt te werken voor een groot tulpenbedrijf in Waddinxveen.”

Boos is hij niet. Wel teleurgesteld. “Mijn vertrouwen is misbruikt.” Of, zoals hij op social media schrijft: “Motorrijden zonder mijn jas voelt niet hetzelfde, wakeboarden zonder board is echt ruk en fietsen doe ik niet zo veel, maar het idee dat ik geen fiets meer heb vind ik toch erg wennen.”