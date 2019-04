Man had 'lak aan maximumsnelheid' en reed fietser dood in Mierlo: jaar rijverbod en taakstraf

De fietser werd in december 2017 doodgereden. (Foto: Rob Engelaar).

De 25-jarige man die in december 2017 een fietser doodreed in Mierlo heeft een taakstraf van 240 uur gekregen. Ook kreeg hij een rijverbod van achttien maanden opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk.

De man was op weg naar huis toen hij op een kruising een fietser schepte die voorrang had. Hij reed daarbij ruim tachtig kilometer per uur op een weg waar je vijftig mag. Het 34-jarige slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

'Aanmerkelijk onvoorzichtig'

De rechtbank bepaalde woensdag dat de man 'aanmerkelijk onvoorzichtig of onoplettend' reed. Daarbij wordt hem aangerekend dat hij veel te hard reed en geen voorrang gaf. De rechtbank noemt het 'onbegrijpelijk' dat de man geen rekening hield met de verkeerssituatie, terwijl hij in de buurt woont en het kruispunt goed kent.

De man zou bovendien een hardleerse hardrijder zijn. Hij kreeg naast snelheidsboetes al eerder een keer een straf opgelegd omdat hij veel te hard had gereden. "De rechtbank maakt hieruit op dat de verdachte kennelijk lak heeft aan de verkeersregels en vooral de maximumsnelheid", zo luidt het vonnis.