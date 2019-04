'Berghem is aan chemieramp ontsnapt', jaren cel geëist tegen verdachten drugslab

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag flinke gevangenisstraffen geëist tegen een drietal dat wordt verdacht van het runnen van een amfetaminelab in Berghem. Een 46-jarige Helmonder hoorde 4,5 jaar cel tegen zich eisen. Zijn handlangers waren een 38-jarige man uit Berghem en zijn 36-jarige vrouw. Daar eist het OM 4 jaar en 2 jaar cel tegen, waarvan in beide gevallen 8 maanden voorwaardelijk.

Het lab werd vorig jaar per toeval ontdekt nadat de 38-jarige verdachte uit Berghem een brand had gemeld in een loods achter zijn huis. Bij het blussen ontdekte de brandweer dat er een amfetaminelab in zat. Er werden allerlei chemicaliën en hardware voor drugsproductie gevonden. Ook lag er al een flinke hoeveelheid drugs. De man moest naar het ziekenhuis omdat hij chemische dampen bij de brand had ingeademd.

Volgens het OM zou Berghem bij de brand zijn ontsnapt aan het 'chemieramp'. "Zware chemische luchtverontreiniging bij de brand hebben het de hulp-en opsporingsdiensten moeilijk zo niet onmogelijk gemaakt om ter plekke hun werk te doen", zo stelt de aanklager.

LEES OOK: Drugslab Berghem stond in de wijk bekend als Fort Knox: 'Maar het zijn aardige mensen'

Onder dwang

De 38-jarige man had verklaard dat hij de loods onder dwang had verhuurd aan drugscriminelen. Hij werd met wapens bedreigd en mocht niet meer in een deel van het gebouw komen. Volgens de man wisten de criminelen dat hij het geld nodig had omdat het slecht ging met zijn bedrijfje en benaderde ze hem daarom. Verder zou hij niet betrokken zijn geweest bij het lab.

Het OM zegt hier niets van te geloven. "Gezien de omvang moet het een komen en gaan van mensen zijn geweest. Dat je dan niks gezien of geroken hebt is echt niet aannemelijk." Ook zou er geen bewijs zijn gevonden dat de man werd bedreigd.

Dat je dan niks gezien of geroken hebt is echt niet aannemelijk

'Laborant'

Volgens het OM heeft de man een weloverwogen keuze gemaakt om met de 46-jarige hoofdverdachte uit Helmond in zee te gaan. Ze zouden elkaar hebben leren kennen tijdens een vakantie en samen hebben besloten om een drugslab op te zetten. Het 'initiatief' lag hierbij wel bij de Helmonder. "Uit telefoongegevens blijkt intensief contact tussen de twee mannen", zegt het OM. Ook zou zijn DNA zijn gevonden op een gasmasker en werd hij door een getuige 'laborant' genoemd. Ook de vrouw van de man uit Berghem wist volgens het OM van het lab. Dat het lab midden in een woonwijk lag en dus levensgevaarlijk was, wordt de verdachten zwaar aangerekend.