Man die drugslab bij zijn huis had zegt dat hij gedwongen werd, maar officier gelooft daar niets van

De loods stond in de buurt bekend als 'Fort Knox'. (Foto: Stan Hamacher).

DEN BOSCH -

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag stevige gevangenisstraffen geëist tegen een drietal dat wordt verdacht van het runnen van een amfetaminelab in Berghem. Het lab werd per toeval ontdekt bij een brand in een loods achter een huis.