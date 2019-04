Zomers weer met Pasen belooft zwemplassen een vliegende start van het strandseizoen

Met het komende paasweekend begint voor veel recreatieplassen ook het strandseizoen. Het zou wel eens een vliegende start kunnen worden, want er worden zomerse temperaturen en volop zon verwacht. Bij de IJzeren Man in Vught wordt met man en macht gewerkt om op tijd klaar te zijn voor de gasten.

De speeltoestellen, de toiletten, de steigers en het restaurant. Alles heeft een opknapbeurt gehad in afwachting van wellicht weer een lange, hete, drukke zomer.

Karin van Thiel is de manager van het strandbad van de IJzeren Man. Rustig het seizoen opstarten lijkt er voor haar niet in te zitten. "We verwachten supergoed weer en hopen meteen op heel veel gasten. Dat ons strandbad met het paasweekend weer open zou gaan, hebben we al lang geleden besloten. Het mooie weer wat we de komende dagen verwachten is dan natuurlijk een cadeautje."

Met man en macht bezig

Maar dat betekent wel dat er met haar team nog even flink gas moet worden gegeven. "We zijn nu nog met man en macht bezig om er een fantastisch weekend van te maken. Nu nog zijn we bezig om alle toiletten schoon te maken. Maar ook om de bars van de nieuwe bestellingen te voorzien. De keuken is druk bezig, het personeel wordt klaargestoomd, zodat we er vanaf zaterdag tegenaan kunnen."

Zwémmen in de IJzeren Man wordt de komende dagen nog een ander verhaal, want het water is nog erg koud. Met een watertemperatuur van zo'n elf graden zullen alleen de echte fanatiekelingen een duik in het water nemen.

"De vorige zomer werd het water uiteindelijk een graad of twintig en werd er heel veel gezwommen. Maar nu is het water voor veel mensen nog veel te koud. De kwaliteit van ons water is gelukkig altijd wel erg goed. Blauwalg hebben we hier niet. Moeder natuur helpt ons daarbij, ook al omdat er relatief weinig vis en begroeiing in ons water is, waardoor er weinig alggroei is."

Trouwen op het water

De hete zomer van vorig jaar zorgde voor veel bezoekers bij de IJzeren Man. Reden om het strandbad weer wat verder te verfraaien. Zo wordt de horeca opgeknapt, komen er nieuwe duikplanken en glijbanen en komt er een 'trouwsteiger'. De naam zegt het al. Op het water een steiger, waarop bruidsparen in een romantische ambiance hun ja-woord kunnen geven in aanwezigheid van hun vrienden en familieleden.

"Midden op het water komt een trouwsteiger waar mensen op stoeltjes, met een trouwambtenaar, bij ons op de plas kunnen trouwen. Nu gebeurt dat soms al op het strand, maar dat kan straks dus ook op het water met het strand op de achtergrond."