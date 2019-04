De eikenprocessierups is er vroeg bij dit jaar, bestrijding is nu al begonnen

In Oost-Brabant is op grote schaal begonnen met het bestrijden van de eikenprocessierups. Dit gebeurt met het bespuiten van bomen met zo genoemde bodem-aaltjes, een microscopisch klein wormpje. Het werk wordt meestal 's avonds en 's nachts gedaan omdat die wormpjes dan het best hun werk kunnen doen als natuurlijke verdelger.

De Nationale Bomenbank is een van de grootste bomenverzorgers in ons land. Zij werkt deze woensdag in Boxmeer aan de bestrijding van de rupsen. En de manier waarop dat gebeurt, luistert vrij nauw. De aaltjes overleven namelijk niet lang in een eikenboom omdat ze van nature in de bodem leven. Na proeven bleek dat de kleine wormpjes het beste 's nachts in de bomen bespoten kunnen worden om dat de aaltjes niet tegen uv-licht kunnen.



"We zagen in ons eigen proefstation hoe de rupsen uit de eitjes kwamen. Zodoende weten we dus wanneer we echt aan de gang moeten", vertelt Twan Verhoeven van Nationale Bomenbank. Dit werk is nog grotendeels preventief, maar als later de rupsen echt in processie over de boom kruipen, gaan hij en zijn collega's met enorme stofzuigers het beestje te lijf. "Maar dat kost veel meer tijd, zo'n 3 tot 4 bomen per uur kun je dan schoonmaken."



De rupsen zijn aardig vroeg dit jaar. In het Brabantse proefstation van de eikenprocessierups kwamen ze op 6 april uit. Dat was het teken voor de bestrijders om aan de gang te gaan. Het spuiten met deze bodem-aaltjes gaat een week of vijf duren.