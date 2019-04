Man na gevaarlijke capriolen opgepakt door oplettende getuige die autosleutels afpakt

De politie pakte de man op in Oss (Archieffoto: ANP).

OSS -

De politie heeft dinsdagavond een bestuurder aangehouden door de hulp van een oplettende getuige die zijn autosleutels heeft afgepakt in Oss. De man reed met zijn auto door rood, nam de rotonde in tegenovergestelde richting, reed twee paaltjes uit de grond op de wegversmalling en hij had bijna een scooter aangereden.