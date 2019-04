Wat een klasbak! Mathieu van der Poel wint ook Brabantse Pijl

Mathieu van der Poel heeft weer een overwinning aan zijn palmares toegevoegd. Woensdagmiddag was hij de snelste in de Brabantse Pijl. Het is zijn tweede grote zege van het seizoen, nadat hij eerder Dwars door Vlaanderen op zijn naam schreef.

Op zestien kilometer van het einde ontstond er een fraaie kopgroep, met Van der Poel daarbij. Naast de Nederlands kampioen zaten ook Tim Wellens, Julian Alaphilippe, Michael Matthews en Daryl Impey aan kop van de wedstrijd. Impey haakte als eerste af. De vier reden vervolgens richting finish, waarbij Van der Poel, Alaphilippe en Wellens probeerden afstand te nemen van de op papier sterkste sprinter Matthews. Dat lukte niet.

In de sprint was hij vervolgens de baas. Alaphilippe kwam als tweede over de meet. Wellens - winnaar van vorig jaar - maakte het podium compleet.

"Ik weet dat ik snel ben na een zware wedstrijd", zei Van der Poel in het flitsinterview na de koers. "Ik heb een paar keer niet mijn eigen sprint kunnen rijden omdat ik te lang bleef zitten. Maar ik was zelfzeker vandaag."

Matthews was de te kloppen man in de sprint, maar Van der Poel was niet echt bezig met wie zijn grootste concurrent was. "Ik had niet het idee dat ik iemand moest vrezen met deze aankomst. Normaal gezien is Matthews de snelste, maar Alaphilippe heeft ook al wat sprints gewonnen."

Amstel Gold Race

Na de winst in de Brabantse Pijl gaat de focus voor Van der Poel nu op de Amstel Gold Race, die staat zondag op het programma. Daar zal de veelvraat op de fiets ook weer als een favoriet aan de start staan.

"Dat doet me niet zo heel veel. Mijn verwachtingen zijn ook hoog genoeg. Het is hetzelfde als bij Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Het is niet zo dat ik nu 'de Amstel' win. Het is een hele andere koers. Maar het is wel zo dat het met de conditie goed zit, we gaan kijken wat het brengt."