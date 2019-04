500 bouwvakkers druk bezig om het Paaspopterrein op tijd af te hebben voor 30.000 bezoekers per dag

Met 17 podia en area’s, een skatebaan, theater, barbershop en Food Rambla wordt er in feite een complete stad gebouwd voor drie dagen. De naastgelegen camping biedt de bezoeker een subtropisch zwemparadijs, beautysalon en arcadehal en biedt plaats aan 14.000 gasten.

Eigenlijk wordt dit nog eens een ‘voorstadje’ van het festival, zegt woordvoerder Ron van Hal. “Het is complete waanzin dat we dit voor drie dagen doen. We zeggen ieder jaar dat het niet groter kan, maar onze bedenkers weten het vervolgens toch te regelen. Onze directeuren zijn zo ambitieus, die kennen eigenlijk geen nee.’’

Opbouw Paaspop in volle gang.

Passen en meten

De opbouw van Paaspop begint aan de tekentafel met een tekening van het terrein. “We hebben elke centimeter nodig. Voor een meter ruimte zitten we echt al te passen en te meten", vertelt Ron. Vijf weken voor aanvang wordt het eerste paaltje de grond in geslagen.

Vervolgens worden de stalen constructies opgebouwd. Daarna komen licht, geluid, stroom, riolering, toiletten en water het terrein op. Als dat allemaal staat dan gaat het decor eroverheen. “Alles sluit op elkaar aan. Dus het belangrijkste is dat je goed begint en weet wat waar komt te staan”, laat directeur opbouw Martin Cramer weten.

Grootste tent groter dan de Ziggo Dome

26 jaar geleden stonden er een snackbar en een tent. Nu zijn er 17 podia en area’s, waarvan de grootste tent plaats biedt aan 19.000 bezoekers. Ron zegt: ‘’Die tent is groter dan de Ziggo Dome. Je kan er eigenlijk gewoon een vliegtuig in parkeren."

263 acts zullen dit jaar de bezoeker vermaken. Ook is er een groter aanbod van activiteiten op de camping, zijn verschillende stages uitgebreid en vindt er een foodfestival plaats op de Food Rambla.

Daarnaast is er aandacht aan het veld besteed. Zo is er naar aanleiding van de modder van vorig jaar extra asfalt gelegd en zijn er graszaden geplant. De camping is verhuisd naar een hoger gelegen terrein met een logischere entree naar het festival. “Mocht het gaan regenen, dan ligt het er beter bij. Het festival en de camping zijn nu ook beter met elkaar verbonden”, laat Martin weten.

Einde aan vijf weken opbouwen

Het spannendste moment voor de organisatie is wanneer de 30.000 bezoekers binnenstromen. ''Er staan op vrijdag duizenden mensen te wachten. Wanneer de hekken opengaan en je de mensen naar binnen ziet stromen dan weet je dat het terrein niet meer van ons, maar van de bezoeker is. Hun reacties zijn prachtig", zegt Martin.