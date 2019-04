De Stint mag de weg weer op, maar de kinderdagverblijven staan nog niet allemaal te springen

De Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met de aanpassingen van de Stint die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat had voorgesteld. De nieuwe regels komen er na het dodelijk ongeluk met de Stint waarbij vorig jaar september in Oss vier kinderen om het leven kwamen.

Kindercentrum Kindertuin met 25 vestigingen in de gemeenten Bernheze, Best, Boxtel en Haaren, had kort voor het spoordrama in Oss besloten om de Stint te gaan gebruiken. Het kindercentrum had er al drie op verschillende locaties. Na het ongeluk besloot de Kindertuin direct om de Stints niet meer te laten rijden.

In oktober besloot het ministerie dat de Stint in de huidige vorm niet meer de openbare weg op mocht.

Vertrouwen bij ouders geschaad

Door het ongeluk is het vertrouwen in de Stint bij veel mensen geschaad, en dan vooral bij ouders van jonge kinderen. Dat is voor Kindercentrum Kindertuin ook een van de voornaamste redenen om terughoudend te zijn om weer voor de Stint te kiezen. “We willen eerst het vertrouwen krijgen van ouders. Er is natuurlijk heel veel onrust gezaaid rondom de bolderkar. Dat vertrouwen heb je niet zomaar teruggewonnen”, zegt Schuurman.

Kinderdagverblijf Villa Vrolijk in Helmond gaat de Stint wel zo snel mogelijk weer gebruiken. Veel ouders laten weten dat ze hun kind wel in de Stint zouden laten vervoeren. Maar ook daar klinken kritische geluiden van andere ouders. “Ik zou mijn kinderen niet meer in de Stint laten vervoeren, want ik vertrouw de Stint niet meer. Ik ben er zelf ook een paar keer mee gevallen”, zegt een ouder. “Ik sta er niet zo open voor, want ik vind het toch nog een beetje eng”, zegt een andere ouder.

Wat wordt er aangepast?

Toch heeft het ministerie besloten dat de Stint met strengere technische eisen en nieuwe regels de weg weer op mag. De aanpassingen kosten 3000 euro per Stint. Het volgende gaat veranderen:



De oude Stint heeft alleen op de achterste wielen remmen. De vernieuwde Stint krijgt remmen op alle vier de wielen.

Bij de oude Stint kon er alleen met links geremd worden. De nieuwe Stint krijgt een extra knijprem, dus er kan ook met rechts geremd worden.

De nieuwe Stint krijgt tweepuntsgordels (die lijken op autogordels).

De noodstopknop en de parkeerrem worden verbeterd.

Het plateau, waar de bestuurder op staat, krijgt een sensor. Als je ervanaf stapt of valt, dan remt de elektrische bolderkar automatisch.

De locatie en de snelheid van de Stint kunnen in de toekomst worden uitgelezen met een communicatiebox, een soort zwarte doos.

De verlichting wordt hoger geplaatst op de nieuwe Stint. Dit zorgt voor betere zichtbaarheid van de bolderkar en daarmee voldoet de Stint aan Europese regels.

De Stint krijgt aan de voor- en achterkant bumpers.

Wachten op het eindrapport

Het verbaast Hindrik Schuurman van Kindercentrum Kindertuin dat er allerlei maatregelen worden genomen ‘zonder dat iemand weet wat er is gebeurd in Oss’. “We denken dat het te maken heeft met mankementen die de Stint had, maar ik hoor bijvoorbeeld niets meer over de onderzoeken van de elektromagnetische velden.”

Hij geeft daarom aan dat het kindercentrum het eindrapport afwacht voordat het de Stint weer gaat gebruiken. "Als daaruit komt welke maatregelen we moeten nemen, dan nemen we die. Het is goed om de Stint veilig te maken, dus daar sta ik achter. Maar ik vind de hele procedure verrassend”, zegt Schuurman.

Schuurman valt ook over de kosten. Voor nu kosten de aanpassingen 3000 euro per Stint, maar daar komen over twee jaar waarschijnlijk nieuwe kosten bij. Er worden dan namelijk nieuwe maatregelen doorgevoerd met rijvaardigheidstesten. “Het wordt zo wel heel erg duur.”

'Een stukje empathie'

Hans van Hulst, directeur van kinderdagverblijf Villa Vrolijk in Helmond, kijkt daar anders tegenaan. Hij vindt het de prijs wel waard: “Wij hebben vijf Stints. Dat is dus vijf keer 3000 euro. Dat is veel geld, maar dat geld hebben wij er wel voor over.” Van Hulst hoopt wel dat het ministerie nog gaat overwegen om mee te betalen: “Ik vind het jammer dat we het zelf moeten betalen, terwijl zij hebben toegestaan dat de bolderkarren de weg op mochten. Een stukje empathie mag wel.”

“We hebben er alle begrip voor dat ze van de weg zijn gehaald, maar we hebben er toch wel ellende van gehad dat ze stil moesten blijven staan", legt Van Hulst uit. "Met een Stint ben je flexibeler met je inzet, je bent korter onderweg en de kinderen vinden het ook leuk."

‘Voor nu door op de oude manier’

Ook Schuurman ziet de voordelen van de Stint. “Als de bestuurders genoeg rijvaardigheid hebben, is het een hartstikke leuk vervoersmiddel voor de kinderen. Maar ik ben het niet eens met de manier waarop het nu gaat. Ik wil geen risico’s nemen, dus voor nu gaan we lekker verder op de oude manier. Te voet of met het busje.”