Michael van Gerwen kent geen enkele twijfel, hij gaat Rob Cross in 'kraker' van eerste plaats stoten

"Ik zal hem van de bovenste plek stoten", zegt Van Gerwen in aanloop naar de wedstrijd tegen Cross. "Maar ik denk we dat het een kraker gaat worden. Rob speelt echt goed, hij is één van de jongens in vorm. Maar ik heb vertrouwen in mijn capaciteiten en ik weet wat ik kan."

"Ik zal druk op hem uitoefenen en dan zullen we zien hoe hij daarmee weet om te gaan", aldus Mighty Mike.

Koppositie

Van Gerwen heeft na elf wedstrijden zestien punten in de Premier League, Cross heeft een punt meer. Bij een overwinning gaat MvG - die nu al een beter legsaldo heeft - over Cross heen. De Engelsman blijft aan kop bij een zege of gelijkspel.

Na de avond in Cardiff zijn er nog vier speelavonden. De vier spelers die na op donderdag 16 mei na de laatste speelronde bij de eerste vier staan plaatsen zich uiteindelijk voor de beslissende avond in de O2-Arena. Cross en Van Gerwen staan er nu goed op, achter het tweetal volgen James Wade, Gerwyn Price, Mensur Suljovic en Daryl Gurney allemaal met twaalf punten.

'Beter dan tijdens WK-winst'

Van Gerwen won eerder dit Premier League-seizoen met 7-2 van Cross. Daarna kwam de Engelsman in een flow, zeven van de acht wedstrijden wist hij te winnen. Het zelfvertrouwen bij 'Voltage' is groot. "Ik denk dat ik een betere speler ben dan toen ik het WK won en ik geniet momenteel echt van mijn spel."

Cross won het WK begin 2018 door Van Gerwen in de finale te verslaan. In totaal won hij drie keer, Van Gerwen stapte dertien keer als winnaar van het podium. "Michael gaat goed spelen en doen wat hij doet, maar dat wil niet zeggen dat je hem niet kunt verslaan tijdens een wedstrijd. Het plan is om ervan te gaan genieten, zoals ik dit jaar elke week heb gedaan in de Premier League."

"Hij gaat zijn wedstrijd spelen, ik mijn wedstrijd en dan zal ik na afloop aan kop staan", aldus Cross.