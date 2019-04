Van vreugde naar verdriet, Ton van Genugten na zege volledig de weg kwijt in Marokko

Ton van Genugten won de vijfde etappe van de Morocco Desert Challenge, maar in de zesde etappe was de coureur uit Eersel de weg kwijt. En zo ging de vreugde van de etappewinst snel over in verdriet, want met de verloren tijd en tien minuten tijdstraf voor het missen van een waypoint zakte Van Genugten in het algemeen klassement naar plek vier.

Op een groot zoutmeer was Van Genugten met navigator Anton van Limpt op zoek naar een waypoint. Zonder succes. "Als je binnen 500 meter van het waypoint komt, pikt de gps het op, maar we hadden al twee keer zeven kilometer heen en weer gereden en nog steeds geen waypoint", zei Van Genugten.

"Op zo’n grote open vlakte is het zinloos om rondjes te gaan rijden op zoek naar het waypoint", vulde Van Limpt aan. Het duo koos er vervolgens voor om niet langer verder te zoeken, maar tien minuten tijdstraf voor lief te nemen. "We hadden al genoeg tijd verloren door twee keer heen en weer te rijden. Laat maar zitten dan", aldus Van Genugten.

'Niet onze dag'

Later stond de Petronas Team De Rooy Iveco-truck ook nog vast bovenop een duin. "Het was gewoon niet onze dag. Alles wat we gisteren hadden gewonnen, zijn we nu weer kwijt. Zo snel kan het gaan. Zonde, maar morgen zijn er weer nieuwe kansen.

Pech voor Van Loon en Van Loon

Het was niet alleen een pechdag voor Van Genugten, ook Ronald van Loon zal met een vervelend gevoel terugkijken. De coureur uit Son en Breugel knalde op een auto. Op Facebook omschreef hij het met een knipoog. "BAM en toen was het klaar."

Ook Erik van Loon zal samen met navigator Wouter Rosegaar met weinig plezier denken aan etappe vijf. Mede door drie overwinningen had de coureur uit Eersel in het algemeen klassement een voorsprong van tweeënveertig minuten. Daar zijn nu nog zo'n drie minuten van over. "De spanning in het klassement is terug."