Slimme camera's in strijd tegen mensensmokkel en ladingdiefstal in havengebied Moerdijk

Het gaat volgens de ontwikkelaars van het systeem om een doorbraak in beeldverwerking. Het slimme cameraproject is opgezet in het kader van het PASSAnT-project, dat streeft naar veiligere havens in Nederland en België. Ook in Oostende komen de slimme camera's te hangen.

De TU Eindhoven stelde het algoritme op dat het mogelijk maakt om dezelfde voertuigen en mensen te herkennen op de verschillende camera's. Zo slaagt het systeem erin om op een betrouwbare en accurate manier het bewegingspatroon van iemand of een auto te volgen op basis van de verschillende camera's in de haven.

Koppeling met logistieke informatie

Een internetbureau werkt aan een platform dat de camerabeelden en bewegingspatronen koppelt met andere informatie, zoals de logistieke planning en gastenlijst van de haven. Zo wordt de planning vergeleken met de camerabeelden en kunnen afwijkingen gedetecteerd worden. Alle beelden worden omgezet in 'neutrale' data. Er worden dus geen persoonsgegevens gekoppeld aan de beelden.

Als een beveiliger een melding krijgt dat iets bijzonders gebeurt, kan hij poolshoogte nemen. Het resultaat kan hij terugkoppelen aan het slimme camerasysteem, wat daardoor weer bijleert.

Inklimmers

Het gebeurt overigens maar zelden dat er in de haven illegalen de trucks inklimmen of uitklimmen. “Naar Engeland proberen te reizen via de haven in Moerdijk is zinloos en kansloos”, stelde CCT-directeur Luc Smits eerder al. "De camerabeveiliging op de terminal is scherp. Als er verstekelingen in of uit een container stappen, zien we dat direct."

Waarom dan toch een experiment met slimme camera's? "Het gaat om het industrieterrein bij de haven en niet om de terminal zelf", legt Smits uit. Eind 2020 wordt het systeem uitgerold.