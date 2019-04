Dromen van de eredivisie: wat gaat FC Eindhoven doen als promoveren lukt?

Net als bij TOP Oss ligt er ook bij FC Eindhoven geen ‘eredivisie-plan’. “Maar kijk maar naar FC Emmen”, zegt trainer David Nascimento. “Zij hadden ook geen plan en moet je kijken waar ze nu staan. Ze hebben daar dezelfde gedachte, blijven rustig als het slecht gaat en blijven goed beleid voeren. Dat is ook een plan, maar dan achteraf.”

Ronald, het zou zomaar eens een drukke zomer kunnen worden. Heb je al een vakantie geboekt voor komende zomer?

“Nee. Mijn gezin wel, maar ik nog niet. Het kan inderdaad zomaar een drukke zomer worden, maar dan moet er wel heel veel meezitten hoor. Het zou een droom zijn die uitkomt.”

Wat zou er allemaal aan de accommodatie moeten veranderen als zo’n droompromotie werkelijkheid wordt

“Op het gebied van veiligheid en hospitality mag er wel wat gebeuren. Het aantal toeschouwers zal dan natuurlijk ook toenemen. Nu zitten we op zo’n 1900 man per wedstrijd, maar daar zal zeker 1000 man bijkomen als we promoveren. Dat zou een uitdaging zijn, maar daar gaan we met alle liefde mee aan de slag als we dat moeten gaan doen.”

Er zal ook wel wat meer geld binnenkomen, toch?

“Daar ga ik wel vanuit, ja. We hebben op dit moment een begroting van 3,1 miljoen en dat zal behoorlijk stijgen. Maar we zullen niet alles opmaken aan het spelersbudget, want ook na een jaar eredivisie moet deze club gezond zijn en er beter uitkomen.

Maar ook op commercieel vlak maak je enorme stappen. Het is misschien wat overdreven, maar ik denk dat we wellicht het dubbele aan inkomsten kunnen binnenhalen bij een dergelijke promotie.”

Trainer David Nascimento, wat zou een promotie betekenen voor de club FC Eindhoven?

“Het zou heel mooi zijn. Het zou zelfs goed zijn. Niet alleen voor de club, maar ook voor de regio. Twee clubs uit Eindhoven in de eredivisie, dat zou de stad trots maken. De club is er nog niet klaar voor, maar als het zover is, dan gaan we met man en macht aan de slag om er een feest van te maken.”

