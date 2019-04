Patsercontrole in Etten-Leur: 36 auto's in beslag genomen en 38.000 euro aan vorderingen geïnd

ETTEN-LEUR -

Tijdens een zogenaamde 'patsercontrole' in het Brabantpark in Etten-Leur zijn 36 auto's in beslag genomen door de Belastingdienst. Ook werd 38.000 euro aan openstaande vorderingen geïncasseerd. Een 20-jarige automobilist uit Prinsenbeek is aangehouden omdat hij een nepvuurwapen bij zich had.