Oplichters die Bed & Breakfast beroofden, stalen eerder aanhangwagen van Willem

"Die ken ik." Toen Willem van den Heuvel op de site van Omroep Brabant foto's zag van een Poolse vrouw die een Bed & Breakfast in Breda leeghaalde, sloeg hij meteen aan. De vrouw die op de foto staat, beroofde hem in juli vorig jaar, zo stelt hij.

Van den Heuvel is eigenaar van Laaiin Aanhangwagens, een bedrijf dat op verschillende locaties in Nederland aanhangers verhuurt. "Ze kwam bij de verhuurlocatie in Chaam langs om een aanhangwagen te huren. Het rijbewijs dat ze gaf bleek gestolen te zijn van een vrouw uit Roosendaal." De aanhanger is nog altijd niet gevonden en volgens Van den Heuvel heeft de oplichtster het trucje bij verschillende verhuurbedrijven geprobeerd, onder meer bij vestigingen van Boels. "Er zijn meerdere bedrijven gedupeerd. Recentelijk probeerde ze het weer ergens, maar die verhuurder had argwaan en gaf niets mee."

Op camerabeelden die gemaakt zijn in Chaam, is inderdaad te zien dat de vrouw die Willem beroofde heel erg op die in Breda lijkt. In Breda was kamerverhuurder Twan van Sprundel de dupe. Hij verhuurde voor twee dagen een kamer aan twee gasten. Ze boekten een dag bij en zouden 's avonds betalen. Maar toen bleken de vogels echter gevlogen, inclusief de halve huisraad. Onder meer de fiets, het wakeboard, de motorjas en zelfs wc-rollen en shampoo waren verdwenen. De daders hadden wel een andere auto bij zich: een Volkswagen Passat met Pools kenteken.

Volgens Van den Heuvel heeft hij donderdag na het zien van de beelden van de Bed & Breakfast de politie gebeld om te zeggen dat het volgens hem om dezelfde vrouw gaat. "Maar ik verwacht er niet veel van. We hebben destijds ook het kenteken van haar auto doorgegeven." Met die auto is ze nog op andere adressen geweest om aanhangers te huren, onder meer bij de Shell in St. Willebrord. "Maar ze hebben haar nog steeds niet te pakken."

Een politiewoordvoerder laat weten dat zaterdag de aangifte van de eigenaar van de Bed & Breakfast wordt opgenomen. "Daar horen de camerabeelden bij." Een half jaar geleden heeft de eigenaar van de aanhangers aangifte gedaan, bevestigt de politie. "We kunnen niet zien of hij ons ook gebeld heeft om te zeggen dat deze zaken met elkaar te maken hebben."

De politie wil niet ingaan op de vraag of de oplichters bekenden van de politie zijn.