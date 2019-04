Deze zangtalenten coveren songfestivalhit 'Arcade' van Duncan Laurance [FILMPJES]

Altijd al benieuwd geweest hoe Arcade van Duncan Laurence klinkt als het wordt gezongen door een vrouw? Of akoestisch? Veel talenten gaan los op het nummer van de Tilburgse zanger, die volgende maand meedoet aan het Eurovisie Songfestival. En er zitten echt wel een paar pareltjes tussen.

Wie op Youtube zoekt op 'cover Arcade' kan er al snel een paar beluisteren. Iris Noëlle (Voice of Holland), Kimberly Fransens (Idols) en Sonny Sinay (Voice of Holland), het zijn enkele namen die het liedje een eigen draai hebben gegeven.

Laurence moet op donderdag 16 mei in de tweede helft van de tweede halve finale optreden. De finale behalen zal geen probleem zijn aangezien zijn nummer Arcade al weken bij de bookmakers op nummer één staat. De finale van het Eurovisie Songfestival is dit jaar op 18 mei in Tel Aviv (Israël).