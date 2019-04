Asperges van Brabantse Wal liggen dit weekend waarschijnlijk op het bord van de koning

Al een paar weken kunnen we genieten van asperges van Brabantse bodem. Voor velen een echte lekkernij en de allerlekkerste zouden van de Brabantse Wal komen. Donderdag werd het witte goud daarom in Steenbergen uit de bodem gehaald en het eerste kratje wordt richting de koninklijke familie gestuurd.

De asperge van de Brabantse Wal is, net als champagne uit de champagnestreek en parmaham uit Parma, een Europees erkend streekproduct. Teler Corné Ooms weet hoe dat komt: "Omdat de bodem van de Brabantse Wal uniek is. Het grondwater van de Kalmthoutse Heide stroomt deze kant op. Daarnaast liggen we dichtbij Zeeland en de zeewind zorgt voor een licht zilte smaak."

Reden genoeg om het witte goud op witte donderdag naar het Koninklijk Huis te sturen. Afgelopen jaren werd dat ook gedaan en kregen de telers een bedankbrief van de majesteit.