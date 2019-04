2000 dansers uit heel de wereld in Veldhoven voor WK Irish Dance

"Het is de muziek, het is de dans, maar het is vooral het gevoel dat me van de Irish Dance doet houden." Met een mooi Spaans accent vertelt één van de deelneemsters over haar passie. "Als jong meisje heb ik een paar jaar in Ierland gewoond. Daar werd ik gegrepen door die typische dans. Toen ik terug was in Barcelona ben ik daar lessen in gaan geven en nu ben ik met mijn eigen dans-studenten terug voor dit WK in Veldhoven."

Titels en promoties

Engels, -in vele verschillende accenten-, maar ook Duits lijken de twee voertalen in het tijdelijke mondiale middelpunt van het Irish Dance. In De Koningshof in Veldhoven kunnen in alle leeftijdscategorieën titels en promoties verdiend worden. Van de allerjongste kinderen tot veteranen, die al tientallen jaren dit soort evenementen bezoeken.

Unieke dans

Een groep Engelse meiden uit Swindon is zich op de tribune aan het opmaken. Zij hebben straks hun performance en willen er dan mooi uitzien. Toch? "Ik wil er altijd mooi uitzien", aldus één van hen. Maar ze geeft wel toe dat het bij het dansen ook om het uiterlijk gaat. "Ja, natuurlijk. Uiterlijk en kleding kan wel voor zelfvertrouwen zorgen. Irish Dance is een unieke dans, want bijna niemand beweegt op deze manier. Het dwingt je om geconcentreerd te blijven, maar tegelijkertijd je over te geven aan de muziek."

Ontwikkelen buiten Ierland

Elaine Walker is 'President' van de WIDA, oftewel World Irish Dance Association. Dat dit WK in Veldhoven wordt gehouden heeft volgens haar meerdere redenen. "Het Koningshof is perfect geschikt voor zo'n groot evenement. We willen onze dans en muziek graag verder ontwikkelen op plekken buiten Ierland of Groot-Brittanie. Dat doen we met ambassadeurs en workshops, maar ook door dit soort evenementen over de hele wereld te houden."

Het WK Irish Dance in De Koningshof in Veldhoven duurt nog tot en met zondag 21 april. Zaterdag en zondag staan de meest prestigieuze en spectaculaire onderdelen op het programma.