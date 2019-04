HC Den Bosch gaat voor 17e Euro Hockey League-titel in twintig jaar tijd, maar het wordt niet saai

De dames van HC Den Bosch kunnen komend weekend voor de zeventiende keer in de laatste twintig jaar de Euro Hockey League winnen. Je vraagt je daarom af wat er in hemelsnaam moet gebeuren, wil HC Den Bosch dit weekend niet winnen.

Voor de buitenwereld is het misschien saai, maar volgens oud-trainer Herman Kruis is het een unieke prestatie als de dames van Den Bosch dit weekend opnieuw beslag weten te leggen op de Euro Hockey League. “Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar dat is het absoluut niet.”

Onderschatting

De grootste valkuil voor de dames van HC Den Bosch is onderschatting, denkt Marc Lammers. De oud-speler van HC Den Bosch denkt alleen niet dat de trainer van Den Bosch die onderschatting toelaat. “Hij zit daar heel kort op”, doelt Lammers op Raoul Ehren, de trainer van HC Den Bosch. “Hij houdt ze scherp op wedstrijden waarvan je snel denkt: die winnen ze wel even. Vooral tegen de buitenlandse clubs ligt de onderschatting op de loer. Ehren laat bijvoorbeeld alle goals zien van de tegenstander, om aan te geven dat ze echt wel wat kunnen.”

Marc Lammers over beleid HC Den Bosch: "Je komt als hockeyster niet zomaar bij Den Bosch terecht.”

Maar ja, buiten die onderschatting, die de dames van HC Den Bosch wel onder controle lijken te hebben, wat kan er dan nog fout gaan voor de winnaar van de laatste drie edities. “Zo veel”, zegt Kruis lachend. “Topsport draait om details. In een finale is een foutje zo gemaakt. Het voordeel van de dames van Den Bosch is wel dat ze een ongekende mentaliteit hebben. Zelfs als het technisch een keer niet loopt, dan kunnen ze op wilskracht alsnog winnen. Tegenstanders weten dat, dus je staat al een streepje voor.”

Tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Clubcultuur

Daar is Lammers het volledig mee eens. “Den Bosch trekt ook alleen maar (Nederlandse) speelsters aan die in de speelstijl passen. Je komt niet zomaar bij Den Bosch terecht.” De oud-speler ziet dat de club het goed voor elkaar heeft. “Er zitten oud-speelsters in het bestuur. Zij bewaken de clubcultuur en dat is alleen maar goed.”

Stapje verder

De Euro Hockey League wordt al jaren gedomineerd door Nederlandse clubs. Dat komt vooral door het feit dat de Nederlandse clubs al een stapje verder zijn dan de buitenlandse concurrenten.

Herman Kruis over prestaties dames HC Den Bosch: “Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar dat is het absoluut niet.”

"HC Den Bosch en Amsterdam hebben meer speelsters ter beschikking", stelt Kruis. “Waar HC Den Bosch zo’n 18/19 spelers heeft, doet de buitenlandse concurrentie het met 16/17. Op zo’n toernooi, waar je in korte tijd veel speelt en ieder nodig hebt, breekt dat een keer op.”