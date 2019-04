Klokkenberg-complex door nieuwe fietsbrug verbonden met Ulvenhout

De nieuwe fietsbrug over de Mark bij de Klokkenberg in Breda wordt geplaatst (foto: Raoul Cartens)

BREDA -

Met het plaatsen van een 26 meter lange fietsburg over rivier de Mark is het Bredase landgoed de Klokkenberg voortaan direct verbonden met Ulvenhout. De brug is belangrijk voor de verbouwing van het voormalige sanatorium en rijksmonument tot nieuwe woonwijk van Breda. Door de brug kunnen de toekomstige bewoners in Ulvenhout om boodschappen en daar hun kinderen op school doen. Maar er zijn ook zorgen: buurtbewoners zijn bang voor sluipverkeer door automobilisten die stiekem de fietsbrug zullen gebruiken.