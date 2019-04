Klokkenbergcomplex door nieuwe fietsbrug verbonden met Ulvenhout

De nieuwe fietsbrug over de Mark bij de Klokkenberg in Breda wordt geplaatst (foto: Raoul Cartens)

BREDA -

Met het plaatsen van een 26 meter lange fietsbrug over rivier de Mark is het Bredase landgoed de Klokkenberg voortaan direct verbonden met Ulvenhout. De brug is belangrijk voor de verbouwing van het voormalige sanatorium en rijksmonument tot nieuwe woonwijk van Breda.