Vincent Janssen op de weg terug: spits hervat groepstraining Tottenham

Ossenaar Vincent Janssen is een stapje dichterbij een rentree in het shirt van Tottenham. De spits hervat vrijdag de groepstraining en kan dan wellicht tijdens de laatste Premier League-wedstrijden nog van waarde zijn voor de ploeg van Mauricio Pochettino.

De laatste keer dat Janssen het shirt van Tottenham aan mocht trekken was op 20 augustus 2017, toen hij een minuut voor tijd inviel tijdens het duel met Chelsea. Sindsdien werd Janssen verhuurd aan het Turkse Fenerbahce en kwam hij mede door blessureleed dit seizoen nog niet op het hoogste niveau in actie.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De 24-jarige Janssen werd dit seizoen aanvankelijk niet eens ingeschreven bij Tottenham. Manager Mauricio Pochettino wilde geen gebruik meer maken van de diensten van de 17-voudig international van het Nederlands elftal. In januari leek Janssen verkocht te worden, maar nadat meerdere clubs niet wilden toehappen, maakte Pochettino toch bekend Janssen weer nodig te hebben.

Geen Champions League

Maar tot speeltijd kwam het dusverre nog niet, mede doordat Janssen opnieuw geblesseerd raakte. De Ossenaar is nu weer zo goed als fit en kan vrijdag de groepstraining hervatten. Met een beetje geluk kan Janssen dan wellicht nog zijn rentree maken in de Premier League. Dat Harry Kane die allemaal mist, vergroot de kansen op speeltijd voor de zeventienvoudig international, die niet is ingeschreven voor de Champions League. In de Champions League treft Tottenham Ajax in de halve finale, maar daar zal Janssen dus niet bij zijn.