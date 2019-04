Wegwerkers vinden doodskist, werkzaamheden stilgelegd

Tijdens graafwerkzaamheden stuitten werknemers van een nutsbedrijf ineens op de doodskist. "Het bedrijf waarschuwde meteen de gemeente waarna de werkzaamheden werden stilgelegd", vertelt Marius Strijbosch van heemkundekring Erthepe. Daarna werd besloten om de leidingen en kabels om te leggen. Hierdoor kunnen de kist en het lichaam blijven liggen.

"In 1856 lieten zo'n tien familie's een eigen hervormde kerk bouwen", vertelt Strijbosch. "Het was een schattig neogotisch kerkje, een klein gebouwtje waar ongeveer veertig mensen gebruik van maakten."

In 1931 werd de kerk gesloopt. Jaren later, bij aanleg van de Julianasingel in 1972 werden de menselijke

resten van zes graven geruimd. De kans is groot dat niet alle graven zijn leeggehaald.



Tijdens de opgravingen in 1972 zijn zes graven verplaatst. (Foto: Heemkundekring Erthepe)





Middeleeuwse kerk

De heemkundekring gaat een spannende tijd tegemoet. "Het wordt pas echt interessant als we op andere belangrijke plaatsen gaan graven. Dan komen we in de buurt van een middeleeuwse kerk en begraafplaats. Er zijn vroeger wel lichamen geruimd, maar dit ging niet altijd even goed. Wie weet wat we nog gaan vinden." Volgens Strijbosch zijn dit soort vondsten erg belangrijk voor de dorpsgeschiedenis.