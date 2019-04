Erik van Loon na zware crash uit Morocco Desert Challenge

Voor autocoureur Erik van Loon en navigator Wouter Rosegaar is de Morocco Desert Challenge donderdag abrupt ten einde gekomen door een zware crash. De beide heren hebben zelf niets overgehouden aan de crash, maar balen dat het avontuur in Marokko nu al is afgelopen. "Repareren lijkt hier onmogelijk."

Het team van Van Loon meldt op de eigen website dat er een voorwiel is afgebroken en dat lijkt niet meer te repareren. "In een wirwar van allerlei tracks en jumpjes kwam de auto los op hoge snelheid en landde deze op het rechtervoorwiel, dat dus is afgebroken", zo meldt het team.

Virtueel eerste

Van Loon werd van tevoren als topfavoriet gezien, maar door deze crash kan hij die rol dus niet meer waarmaken. Van Loon leidde virtueel het klassement, wat de crash nog zuurder maakt. “We gingen goed en waren twee minuten sneller dan de rest", stelt Van Loon op de eigen website. "Maar we worden verrast door een situatie die niet in het roadbook staat. Dan is het terrein in Marokko onvergefelijk en crash je hard. Dit was een harde klapper, maar gelukkig hebben wij verder niets.”

“We zullen nog goed kijken naar de auto", vervolgt Van Loon. "Maar op het eerste oog lijkt het dat repareren hier onmogelijk is. Er is een wiel afgebroken en het lijkt dat het chassis niet meer helemaal recht is."