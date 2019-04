Motorrijder zwaargewond na aanrijding met busje

Een motorrijder is donderdagmiddag zwaargewond geraakt toen hij op een busje botste. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molendijk-Noord met de Structuurweg in Schijndel.

Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar deze is niet geland. De medewerkers van de ambulance vonden de toestand van de motorrijder te zorgwekkend waardoor er geen tijd was om te wachten op de traumahelikopter.

De politie heeft de Structuurweg voor al het verkeer afgesloten. De Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.