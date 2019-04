Gedeputeerde Bert Pauli Officier in de Orde van Oranje Nassau

Gedeputeerde Bert Pauli is donderdagmiddag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Commissaris van de koning Wim van de Donk reikte het lintje aan Pauli uit. De gedeputeerde kreeg het lintje vanwege zijn grote maatschappelijke verdiensten voor Brabant en Nederland. Vooral op het gebied van economie en internationalisering heeft Pauli grote bijdragen geleverd.

Veel lovende woorden voor Pauli. Commissaris van de koning Van de Donk sprak van de 'onvermoeibare inzet en grote daadkracht' van Pauli. Zo zorgde Pauli ervoor dat Brabant internationaal op de kaart gezet werd en een krachtige stimulans gaf aan de regionale economie. Altijd met een open oog voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Ook leverde Pauli een belangrijke bijdrage aan de komst van het onderhoud van de F35 (Joint Strike Fighter) naar Woensdrecht. En hij maakte zich sterk voor het behoud van werkgelegenheid bij de problemen rond MSD Oss en Philip Morris in Bergen op Zoom.

Voordat Pauli als gedeputeerde aan de slag ging was hij van 2007 tot 2011 wethouder Economie in Den Bosch. Daarvoor had hij een baan in de top van het bedrijfsleven.